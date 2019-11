Micco tras reunión con ministro Blumel: 'Como Instituto exigimos el cumplimiento de los protocolos'

Por más de una hora, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se reunió con el nuevo ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel; además de los jefes/as de cartera de Justicia, Hernán Larraín; y de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, a quienes le manifestó su "total preocupación" por las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Chile, desde el 18 de octubre pasado, cuando comenzaron las protestas por demandas sociales.

Al finalizar el encuentro realizado en el despacho del nuevo ministro del Interior, Micco aseguró que "en estos 10 días, el Instituto ha presentado más querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que durante todo el año 2018. Particularmente le hemos dicho que nos preocupan las 571 personas heridas por armas de fuego, balas y por sobre todo perdigones".

Al ser consultado si Carabineros ha aplicado correctamente sus protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público, Micco afirmó que "cuando hemos presentado querellas, hemos llegado a la conclusión que los protocolos policiales no se han cumplido" y precisó que solo "es en el cuarto grado de intensidad cuando Carabineros puede utilizar fuerzas no letales. Nosotros sabemos muy bien que en ciertos casos ha habido manifestaciones pacíficas, incluso familiares, en donde ha intervenido Carabineros de Chile. Es lo que nosotros hemos observado directamente, no es una especulación. Y como Instituto exigimos el cumplimiento de esos protocolos".

Además, y a nombre del Instituto, el director manifestó su rechazo a los actos de violencia ocurridos anoche en el centro de Santiago. "El Derecho Internacional de los Derechos Humanos defiende la manifestación pacífica, pero los actos de violencia en Chile deben ser investigados por el Ministerio Público, ya que no sirven para la causa de los derechos humanos. Es el momento del diálogo para la paz y la justicia en Chile".

Requerido sobre los dichos del general director de Carabineros, quien aseguró que las violaciones a los derechos humanos son casos aislados, Micco respondió: "Las cifras hablan por sí solas. Estamos hablando de 120 acciones judiciales. Es una situación de graves violaciones a los derechos humanos".

Respecto de los elementos que debiese mejorar las policías, el director del Instituto reiteró que el INDH "no está en guerra con nadie" y que apoyará cualquier medida que permita mejorar el accionar policial. "Todo lo que sea una mejora en la selección de personas que van a cumplir funciones policiales, en la modificación de los currículos, en la transparencia en las investigaciones dentro las policías, en la capacitación de Carabineros y policías en materia de DDHH; y obviamente en la completa sujeción a la Constitución y a las leyes con buenos protocolos, son bienvenidos. Nuestro interés es que nuestra relación con Carabineros y policías sea trabajar por los DDHH".

Respecto a los heridos que ha verificado el INDH, Micco advirtió que "hemos constatado cerca de 1.200 personas que han llegado heridas a hospitales. De estas, más de 500 han sido heridas por armas de fuego. En específico hay más 120 personas con lesiones oculares".