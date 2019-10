Metro señaló que la Línea 1 estará plenamente operativa antes de marzo de 2020

En un documento enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Metro informó que la Línea 1 estará completamente operativa antes de marzo de 2020.



Según señala el gerente general de Metro, Rubén Alvarado, si bien "no tenemos certeza aún respeto de la fecha en que la Línea 1 estará completamente operativa, se estima antes del mes de marzo de 2020".



Además, se reportó que los daños causados "pueden avaluarse en una cifra aproximada de USD$ 300 millones, la que podría variar una vez que terminen de evaluar los daños efectivamente sufridos".



"La reparación de los referidos daños para el restablecimiento total de la red tomará plazos significativos que actualmente no es posible determinar hasta que no se concluyan los análisis correspondientes", se expresa en el documento.