Meteorología pronosticó tormentas eléctricas desde la zona central hasta el sur

Los paraguas no podrán guardarse, puesto que la Dirección Meteorológica de Chile indicó que existe probabilidad de precipitaciones (e incluso de tormenta eléctrica) durante la tarde de este sábado, desde la Región de Valparaíso hasta el sur.



En su boletín con el pronóstico, señaló que entre Valparaíso y O'Higgins no se descarta el particular fenómeno climático en las zonas cordilleranas.



Por su parte, entre el Maule y Biobío las tormentas se podrían hacer presentes desde los valles hasta la cordillera.



Por último, entre La Araucanía y Magallanes se esperan precipitaciones de variada intensidad, las que en lugares de Aysén estarán acompañadas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.