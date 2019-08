Médica que denunció agresión en el Barros Luco entregó detalles del incidente

La médico que denunció haber sido agredida por un paciente, en el hospital Barros Luco, entregó detalles del incidente que terminó con el agresor y ella detenidos y posteriormente citados a comparecer ante un tribunal.

María Concepción Silva relató que, el viernes, se le aproximó un hombre y le preguntó por el resultado de unos exámenes.

"Y la manera en que se aproxima a mí es tomándome de los hombros. Ante eso le hice notar que yo no lo conocía y que entonces no era adecuado que me tocara y que, además, yo no tenía conocimiento del resultado de sus exámenes”, dijo.

"Pasado este episodio, que yo había dado por superado, nuevamente se acerca, grabándome con un celular, mientras me zamarrea del hombro y me dice ‘así que no te gusta que te toquen’. Me sentí bastante agredida con este tema. Y el celular en algún minuto cayó al suelo y eso hizo que él me soltara. Apenas me soltó, le que hice yo fue refugiarme con una enfermera que estaba cerca de mí y solicité la ayuda de carabineros y del guardia que estaba en el lugar”, agregó.

Precisamente la caída del celular significó que ella también fuera detenida por los carabineros.