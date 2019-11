Matthei y ataque a Café Literario: Vayan a organizar marchas a otro lado. La gente aquí ya no da más

Con información de Cristián Cavieres

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aseveró que los vecinos de la comuna ya "no dan más" luego del ataque al Café Literario de Parque Bustamante.

"Habíamos arreglado para que los vecinos tuvieran un lugar grato, de cultura", comenzó lamentando la jefa comunal.

"Yo le pido a la gente que organiza las marchas: llévenselas a otro lado. Nuestros vecinos no dan más. La gente está angustiada. Hay gente que de verdad no puede dormir. Las guaguas no pueden respirar. Me dicen que le tienen que poner a los niños agua con bicarbonato a cada rato porque les arde la cara, los ojos", expresó.

"Por favor, a la CUT, a los que organizan: vayan a organizar marchas a otro lado. La gente aquí ya no da más. Los vecinos piden piedad, por favor", sostuvo.

Responsables del ataque

Asimismo, Matthei aseguró que "tenemos imágenes muy nítidas de la gente que rompió esto, y también tenemos imágenes muy nítidas de otro grupo, 6 o 7 jóvenes, incluida una niña en una patineta y los otros 6 eran hombres, que entraron a robar libros, y con mucha calma miraban cuáles eran los libros que queremos robar. Los tenemos a todos ya con las caras bastante identificadas".

Por otra parte, descartó totalmente versiones sobre que manifestantes ayudaron a evitar el saqueo. "No. Ninguno. Eso es mentira", aseveró.