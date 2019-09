Mario Aguilar y aprobación de bases curriculares para cambiar plan común: 'Eso no es bueno'

Con información de Francisco Bueno

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, no tomó de buena manera que la Contraloría aprobara las bases curriculares de 3° y 4° medio que sacan E. Física e Historia del plan común a partir de 2020.

"No es una buena decisión dejar Historia, Educación Física y Artes fuera del plan común obligatorio, porque eso significa, en términos prácticos, que va a haber un porcentaje importante de estudiantes que no van a tener esas asignaturas", comenzó expresando Aguilar.

Aseverando que "eso no nos parece bien. Eso no es bueno para la formación integral de nuestros jóvenes, eso no es bueno para salud del país, eso no es bueno para la memoria histórica, eso no es bueno para el desarrollo de las capacidades y la sensibilidad artística. Eso no es bueno".

Desde el magisterio señalan que hay una "tozudez" por parte del Ministerio de Educación y que hay una "falta de sintonía" con la ciudadanía y expertos.