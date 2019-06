Mario Aguilar sobre su detención: 'Creo que fue por orden del Ministerio del Interior'

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió a su detención este martes en la manifestación pacífica que desarrollaba con docentes.

"Fue una manifestación que no se me ocurre si pueda haber algo más pacífico que lo que hicimos: sentarnos con unas pancartas y cantar, esa fue nuestra manifestación", comenzó explicando en un punto de prensa, momento compartido por Ahora Noticias.

"Fuimos detenidos, y ustedes vieron como fuimos tratados, y creo que fue por orden del Ministerio del Interior, supongo, porque yo incluso percibí a los carabineros incómodos de lo que estaban haciendo", aseguró.

Aguilar acusó que "eso demuestra que en Chile no hay libertad de expresión, no se están garantizando los derechos constitucionales. Desde los tiempos de la dictadura de Pinochet que a nosotros no nos ocurría que por levantar un cartel nos fuéramos detenidos".

Agregando que "los 39 detenidos de hoy día creo que son un simbolismo de la falta de libertad de expresión en Chile y de como se tiene una política represiva".

Reunión con la ministra Cubillos

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, llamó a Aguilar a una reunión, respecto a esto, el presidente del Colegio de Profesores expresó que "vamos a ir, nosotros hemos dicho que tenemos disposición de diálogo, que queremos buscar solución a este conflicto".

"El lunes 3 de junio nosotros dijimos que estábamos disponibles para buscarle solución. Recién a la cuarta semana la ministra ha respondido. Se ha demorado bastante, el conflicto ha escalado, el conflicto se ha prolongado mucho más de lo que debería haber sido, y si ha sido así es porque ella no estaba dispuesta a dialogar", aseveró.

"Esperamos que mañana llegue con respuestas concretas y que las podamos estudiar y analizar junto con nuestros colegas", concluyó el líder de los docentes.