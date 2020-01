Mario Aguilar por PSU: Se debe terminar con esta prueba y generar un sistema más integral

Este sábado el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió al conflicto entre los estudiantes y la Prueba de Selección Universitaria.

En conversación con ADN, el representante del profesorado señaló que una prueba de admisión debe ponderar las aptitudes de los estudiantes. "Si es que hay que hacer alguna prueba nacional, esta debe ser una que mida más bien aptitudes y potenciales del estudiante más que conocimiento del currículum, porque este es el factor más injusto y segregador de la actual PSU", agregó.

"Nosotros como Colegio de Profesores tenemos algunas ideas ya desarrolladas, por supuesto la vamos a poner en debate con las demás organizaciones, fundamentalmente con los estudiantes. Pero básicamente lo que nosotros creemos es que debe haber un sistema de admisión que pondere distintos aspectos, como la trayectoria del estudiante, su vocación, algo que hoy día no se evalúa cuando ingresan los estudiantes, y que también de valor a la participación e integración social", continuó Aguilar.

Además indicó que "se debe, obviamente, terminar con la PSU y generar un sistema mucho más integral".

También tuvo palabras para lo que será el inicio de las jornadas escolares en marzo, manifestando que en estas fechas se visualiza el retorno a las movilizaciones. "Marzo se proyecta como un mes donde se va a retomar con fuerza las movilizaciones. Es evidente que aquí no ha habido respuesta a las demandas de la ciudadanía. Hay una clase política, y en esto me amplío más allá del gobierno, que ha hecho una suerte de cerrar filas frente a la posibilidad de que haya cambios profundos y de fondo. Han actuado más bien como gremio de clase política que se han autodefendido, y eso no es lo que la ciudadanía está pidiendo", sentenció.