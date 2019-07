Mario Aguilar por continuidad del paro docente: 'Tenemos que reelaborar un plan de acción'

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, explicó que el magisterio debe resolver como continuar con la movilización, luego que las bases rechazaron la última propuesta del Gobierno y decidieron continuar con el paro.

"Lo inmediato es que vamos a citar a una asamblea nacional y esa asamblea nacional tiene que decidir los cursos de acción en lo inmediato. Tenemos que reelaborar un plan de acción y ese plan de acción tiene que ver con acometer las movilizaciones durante el periodo de vacaciones, pero además elaborar un plan de acción de cómo enfrentar las relaciones con el gobierno", dijo en ADN Hoy.

"Tenemos que considerar cómo rearmamos una relación con el Gobierno y con suficiente capacidad de movilización para que pueda ceder algo más. Tenemos que resolver ese acertijo y efectivamente es una complejidad", agregó.

Aguilar, además, descartó haber perdido peso dentro de la organización luego que esta decidiera continuar con la movilización, pese a su opinión de deponerla para evitar el desgaste.

"Derrota política sería que yo no fuera consecuente con lo que he defendido siempre, que es una democracia directa, participativa y desoyera el mandato de las bases", dijo.

"Creo en una democracia que es desde abajo hacia arriba. Yo di mi opinión y mi opinión es un insumo más (…) A mí no me gusta y no quiero y no promuevo que las cosas funcionen de arriba hacia abajo", agregó.