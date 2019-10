Marcela Cubillos: 'Queremos que los niños puedan volver a clases'

Desde el Ministerio de Educación informaron este martes que 8 universidades, 652 jardínes infantiles Junji y 374 jardines de Integra están abiertos y funcionando.

Detallaron que respecto a la suspensión de clases en varias comunas, cada intendente entregará información al respecto durante esta tarde, pero que 46 mil estudiantes que este lunes no tuvieron clases, pudieron volver a sus colegios. Asimismo, destacaron que existen 26 colegios y 4 oficinas regionales con daños.

Asimismo, aseguraron que desde la Junaeb están en terreno trabajando para llegar con alimentación a todas las escuelas y contar con manipuladoras de alimentos en todos los establecimientos.

Sin embargo, a pesar de tener la presencia de trabajadoras, acusaron que "hay municipios que han definido no abrir sus colegios, impidiendo que se pueda entregar así la alimentación a los niños".

"Queremos que los niños puedan volver a clases en aquellas comunas en que ha sido necesario suspenderlas estos días. No solo es fundamental para sus aprendizajes cerca del término del año escolar, sino porque creemos que lo que se vive en cada colegio es esencial para que los niños pueden aprender a cuidar Chile, a cuidar a los demás, a cuidar la democracia, a aprender desde chicos que no hay mayor poder que el de manifestarse en las urnas, votando, eligiendo a sus representantes y a sus autoridades, y a entender que tienen no sólo el derecho, sino el deber de expresar siempre sus opiniones, pero sin violencia y con respeto", señaló la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

En el mismo sentido, el subsecretario, Raúl Figueroa, concluyó que "considerando que la escuela es un espacio fundamental en la formación de valores como el respeto, la tolerancia y la convivencia democrática, el presupuesto 2020 incrementa en un 60% los recursos para la convivencia escolar, con un particular foco en la educación emocional y la promoción de un clima escolar que facilite la formación de dichos valores".