Marcela Aranda por detalles de abusos de cura Poblete: 'Estamos ante un depredador sexual'

La ingeniera mecánica y teóloga, Marcela Aranda, la primera denunciante de los abusos y violaciones del difunto sacerdote jesuita Renato Poblete, sostuvo que "estamos ante un depredador sexual".

Respecto al crudo informe de los delitos del excapellán del Hogar de Cristo, donde incluso se revela que abusó de una niña de 3 años, aseveró que "demuestra indubitablemente y en forma contundente, que estamos ante un depredador sexual que dañó a muchas personas".

"Me alegro mucho de haber tenido el valor, sobretodo fortalecido por un gran entorno de amigas y amigos que han estado permanentemente e incondicionalmente con su cariño conmigo, y que me haya permitido develar lo que me había pasado, de denunciar, desterrar lo que yo había sufrido", expresó Aranda.

Agregando que "pienso que eso abrió un paso a las otras víctimas. En estos momentos quiero estar con ellas, mi corazón quiere estar con ellas, y espero que como para mí lo ha sido, para ellas también haya sido un camino de sanación".

Cabe recordar que se reveló el testimonio de 22 víctimas de Poblete y de establecer a otras 26 posibles mujeres agredidas sexualmente por él.

Revisa aquí sus palabras: