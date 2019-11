Manifestantes se lanzaron al lecho del río Mapocho para huir de la represión policial

A un mes del inicio de la revuelta social las manifestaciones no se detienen en Santiago. En el sector de la Plaza Italia y la Avenida Providencia una protesta fue dispersada por Carabineros de Chile, aunque su acción con bombas lacrimógenas provocó que las personas se sintieran acorraladas y huyeran hacia el Río Mapocho.

Ante lo ocurrido Bomberos de Chile debió trabajar en la ladera del río, en la intersección de las calles Pío Nono y Andrés Bello, ya que los manifestantes se lanzaron al lecho para intentar huir de la acción de la policía. Una persona que bajó al río y ayudó a quienes huían, comentó a ADN del problema que se vivió en la zona.

"Como estaban desesperados, se empezaron a lanzar más y más y no esperaban que los recibiéramos. Y de repente vimos a este chico, que lo vimos caer desplomado, no cae en una actitud de tratar de amortiguar. Se dio un par de vueltas y lo ayudamos a pasar al otro lado del Mapocho, donde estábamos resguardados, porque carabineros no seguía apuntando", explicó una de las personas que bajaron al río.

El mismo testigo agregó que el joven que rescataron "empezó a perder el conocimiento y empezamos a gritar para arriba, carabineros no nos ayudó, nos escuchó que estaba mal, que ellos le habían pegado, que tenía un lumazo en la cabeza, abierto el corte. No nos hicieron caso".