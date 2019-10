Mañalich sobre proyecto de seguro catastrófico: No porque pase algo en la calle, se cambia la ley

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, realizó unas polémicas declaraciones que no pasaron inadvertidas para el mundo político, con respecto al proyecto de ley que crea un seguro para enfermedades catastróficas para la clase media, y que es impulsado por el Gobierno.



La situación se dio en la discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en donde manifestó que no cree apropiado cambiar la ley por las manifestaciones que han ocurrido en el país. Esto, porque la oposición durante la discusión ingresó una indicación para que el copago a financiar por las familias beneficiadas de los sectores más vulnerables sea de $0 y no de $1.400.000 como contempla la propuesta.



"El Ejecutivo no cree que es admisible esto, e independiente que probablemente está ocurriendo esta misma discusión en muchas salas de esta honorable Cámara, nosotros hemos hecho una propuesta de indicaciones de acuerdo a lo conversado", dijo.



Mañalich añadió que "creo que no es apropiado que porque pase algo en la calle decir 'oye cambiemos totalmente esta ley'. En ese contexto, la respuesta es que para nosotros no es posible cambiar este texto".



Cabe decir que la iniciativa finalmente fue aprobada por la Comisión de Salud, por lo que pasará a la Cámara de Diputados para posteriormente ser discutida en el Senado.