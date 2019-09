Mañalich salió al paso de las críticas tras afirmar que se puede 'elegir' en materia de vacunación

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la polémica en la que se ha visto envuelto tras plantear la libertad de elección en diversas materias, entre ellas, la vacunación.

En ese sentido, el titular de la cartera aseguró que lo importante es el "fortalecimiento de la libertad de elección y de la educación, con el fin de lograr que las personas se convenzan de que lo mejor es vacunarse, ser donante, no consumir drogas".

Además, el ministro recalcó que "somos un país absolutamente legalista. Creemos que porque se promulga una ley determinada va a ocurrir un cambio en la cultura y eso no es cierto".

También recordó que en su primer período como ministro de Salud "me tocó poner un recurso de protección en favor de un niño cuya madre no quería vacunarlo en Concepción, pero esa no es la manera", reiterando que se debe reforzar la educación para que las personas "elijan aquellas cosas que son mejores para ellos".