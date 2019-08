Mañalich por venta de remedios fuera de farmacias: Ha habido un lobby gigantesco para evitar eso

Durante su participación en el Encuentro Internacional de la Salud en Chile (Eisach), el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la posibilidad de que los medicamentos que no requieran receta médica en góndolas se puedan comercializar fuera de farmacias y que ha sido dialogada por parte del Gobierno.



Al respecto, el titular dijo que "ha habido un lobby de gran magnitud por parte de la industria farmacéutica para evitar que eso ocurra".



Mañalich argumentó la opción de este acceso, a raíz del gasto de las familias en medicinas como por ejemplo el Paracetamol o el Ibuprofeno.



"El reglamento de esta ley no se realizó durante el gobierno anterior y recién lo estamos levantando para que se obligue a las farmacias a llevarlo a cabo y así no haya interrelación del comprador con el dependiente o el químico farmacéutico que pueda provocar que las personas se vayan con un medicamento más caro. Lo que queremos es que se lleven el que le conviene a sus necesidades", dijo.



Por otro lado, el ministro se pronunció con respecto a la posibilidad de que surjan problemas ante el consumo indiscriminado.



"Sí existe una venta masiva de fármacos sin recetas en lugares no aptos como ferias y en condiciones que no son las óptimas. Estamos transformando ese mercado irregular y riesgoso por uno regulado y sin tener que pasar por una interacción que puede producirle desmedro financiero", expresó.