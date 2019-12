Mañalich por informe sobre líquido en carro lanza aguas: No hay presencia de soda cáustica

Por medio de Twitter (y de manera escueta), el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseveró que en el informe que recibió el Ministerio, no se consigna la presencia de soda cáustica durante el empleo de líquido en el carro lanza aguas.



Recordemos que durante esta jornada, se dio a conocer un estudio del Movimiento Salud en Resistencia (MSR), el cual dio cuenta de la presencia de este compuesto tras el análisis a dos muestras.



En la red social, el titular de la cartera indicó que "en el informe recibido en el Minsal sobre líquido usado por lanza agua, no hay presencia de soda cáustica".



Cabe decir que, a los dichos de dicho Ministerio, se suma también lo respondido por Carabineros, que aseveró que no se usa el compuesto, según sus protocolos.

