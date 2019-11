Mañalich por heridos: En varias de esas lesiones desproporcionadas hay violación a los DD.HH.

En conversación con La Tercera, el ministro Jaime Mañalich se refirió a los casos de lesionados en el globo ocular, tras una visita hecha a los heridos producto de las manifestaciones que se han registrado en el país; dando cuenta de que efectivamente ha existido un procedimiento desmedido en ciertos casos por parte de Carabineros, a tal punto de que varios dan cuenta de violaciones de Derechos Humanos.



En el diálogo, la autoridad comentó que "el Gobierno está reaccionando adecuadamente al no permitir ninguna transgresión a los Derechos Humanos y por eso, al menos en Salud, porque me consta y estoy seguro, hemos establecido denuncias también".



Sobre estas, indicó que se ha podido "constatar lesiones, agresiones y evidentemente son los tribunales los que tienen que definir qué figura delictual se formula. Toda la información la hemos canalizado a través del INDH. De hecho, la información que ellos entregan de lesiones oculares son las que el ministerio les entrega. Y uno puede argumentar que en varias de esas lesiones desproporcionadas hay violación a los Derechos Humanos".



Mañalich reconoció que el hecho de que ocurran este tipo de actos "contribuye a la irritación de las personas, a respuestas más violentas, es un círculo vicioso. Es fundamental entonces el llamado a la paz, nadie puede negar que las motivaciones de la mayoría de los manifestantes son por acceso a bienes que no han tenido hasta ahora, por equidad social, por acceso a medicamentos, salud, educación, todo lo que está en la calle como un gran estallido que, por supuesto, va a pasar a la historia. Lo que no es tolerable es un espiral de violencia que lo único que hace es generar más violencia".