Mañalich informó que se descartaron tres casos sospechosos de coronavirus en el país

Durante la mañana de este martes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que hubo tres casos sospechosos de coronavirus, pero que tras los estudios médicos de rigor, estos fueron descartados.



Acerca de cómo está el país frente a esta situación, manifestó que se ha hecho un refuerzo en la red epidemiológica, con el fin de poder estar en buena posición.



"En nuestro país hemos estudiado a la fecha tres casos, en los cuales no se ha demostrado la presencia, no se ha certificado el coronavirus. Se han investigado a fondo, se han seguido y corresponde a esta situación que probablemente va a responder a la mayoría de los casos que van a aparecer como sospechosos en nuestro país", dijo.



El ministro adelantó que en Chile, el promedio histórico mensual es de 4.200 personas que ingresan al Aeropuerto de Santiago y que tienen puerto de embarque en China. En esta situación, se espera que sean 10 mil los que aterricen al lugar provenientes del gigante asiático.



Con respecto a las medidas frente al coronavirus, Mañalich comentó que "tenemos la capacidad instalada, en el Instituto de Salud Pública, para hacer un diagnóstico específico si efectivamente una persona está cursando una enfermedad asociada a ella".



Por otro lado, el ministro reiteró que la posibilidad de que el virus llegue a Chile no es baja y que incluso él "no puede dar certeza que no haya transmisión por objetos inanimados".