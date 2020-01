Mañalich aclaró información con respecto a encomiendas provenientes de China y coronavirus

Ante la incertidumbre en torno a lo acontecido con el coronavirus, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, salió a aclarar algunos aspectos con relación a la enfermedad.



En redes sociales, la autoridad indicó que no es oficial que las encomiendas provenientes desde China no transmitan el virus.



"Aclaración: respecto a información que circula en redes mediante la cual se señala que las encomiendas llegadas de China no transmiten el virus 2019 nCoV, ello no es información oficial del Ministerio de Salud", sostuvo.



Aclaración: respecto a información que circula en redes mediante la cual se señala que las encomiendas llegadas de China no trasmiten el virus 2019 nCoV, ello no es información oficial del Ministerio de Salud. — Jaime Mañalich (@jmanalich) January 23, 2020

Nuestra Unidad de Epidemiología nos indica que no hay problema con las encomiendas, debido a que el coronavirus necesita un huésped vivo para poder sobrevivir e infectar. — SeremiSaludBiobío (@seremisalud8) January 22, 2020

Mañalich añadió, eso sí, que la información no es oficial de parte del Ministerio de Salud, pero que "".Lo dicho por la autoridad toma cierta distancia a lo expuesto por la Seremi de Salud del Biobío, que había expresado que la unidad de Epidemiología "nos indica que no hay problema con las encomiendas, debido a que el coronavirus necesita un huésped vivo para poder sobrevivir e infectar".