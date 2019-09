Madre denuncia acoso de repartidor de Rappi a su hija de 13 años

Una madre en Ñuñoa denuncia un grave caso de acoso tras recibir mensajes de WhatsApp por parte de su repartidor de Rappi, quien pensó que el número telefónico que hizo el pedido correspondía a quien recibió la entrega, su hija de 13 años.

En una entrevista con La Cuarta, la madre afectada indicó que su hija recibió el pedido con uniforme escolar, además, indicó que "ha sido un parto. Estas situaciones te llevan a la locura. Hace mucho tiempo pasó algo similar conmigo. Esto es como volver a revivir lo mismo".

"Le pedí a mi hija de 13 años, que aún vestía con uniforme escolar, que bajara a buscar la compra, no me preocupaba pues haría la transacción en presencia del conserje. Acto seguido, ella llega, me lo deja en la cocina y le pregunto si todo bien y me dice que sí", comenzó su relato.

"Una hora después recibo unos mensajes de un número desconocido en el WhatsApp, donde las palabras no son agresivas, más bien suena algo 'tierno'. Textual: 'Eres hermosa como la naturaleza', 'disculpa que te hable'. Pregunté quién era, porque lo primero que pensé que alguien se podría haber equivocado de número de teléfono porque ¿quién me podría hablar a mí así?", añadió.

La mujer le respondió inmediatamente que hablaba con la mamá de la niña y que la escolar era una menor de edad, pero el sujeto no pidió disculpas, es más, la madre indicó que "ni siquiera me bloqueó inmediatamente, lo que me demuestra que no le importó".

La madre decidió viralizar el caso y compartió el pantallazo en Twitter, exigiendo respuestas de la empresa de comida a domicilio; además, indicó que presentará una denuncia en fiscalía. Desde la compañía, lamentaron mucho la situación, ofrecieron disculpas y se comprometieron a mejorar algunas políticas de la empresa.