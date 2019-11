Madre del primer asesinado por agentes del estado: 'Voy a luchar por el resto de mi vida'

Álex Núñez es el primer asesinado por agentes del Estado, según informó la Fiscalía Nacional. El joven electricista falleció el 22 de octubre en la ex posta central producto de que Carabineros le propinó una brutal golpiza dentro de la estación "Del Sol" de Metro.

Su madre, Yolanda Sandoval, lo visitó el día de ayer 1 de noviembre en el Cementerio Parque el Manantial de Maipú para hacerle compañía y en conversación con La Cuarta indicó que "nunca imaginé que iba a enterrar a mi hijo. Tengo 84 años y estoy con el corazón desgarrado".

"No voy a descansar. Voy a luchar el resto que me queda de vida para que se haga justicia", manifestó Yolanda; además aclaró que ese día, su hijo no estaba protestando, "a él no le gustaba eso, solo salía con su hijo a ver a Colo Colo", sentenció.

"Nadie del Gobierno se nos ha ha acercado, ni siquiera para dar una palabra de aliento. Los lo que sí lo han hecho, han sido artistas, como el grupo 'Los Miserables' u otros que de forma anónima han apoyado a mis hijos y les han escrito. También muchos chilenos que viven en España y Australia y otras partes del mundo", cerró.