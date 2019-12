Madre de joven fallecido con orificios en tórax presentó una querella: 'Mi hijo no es ladrón'

Con información de Axel Troncoso

La madre de Joshua Osorio, joven de 17 años que falleció en un incendio en la empresa Kayser el pasado 20 de octubre, y en cuyo cuerpo se encontró tres orificios en el tórax, llegó hasta el Centro de Justicia para presentar una querella por homicidio, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

Esto, debido a Solange Arias y su defensa tienen la hipótesis que los procedimientos del Servicio Médico Legal (SML) no fueron los correctos.

Cabe recordar que el SML respondió a las acusaciones y aseguró que todo se había realizado bajo los protocolos.

"No hay claridad en nada. Ellos lo único que saben decir es que son ladrones y murieron de asfixia. Mi hijo no es ladrón, era un estudiante de 17 años que tenía valores y principios, viene de buenos colegios, mi hijo no tenía la necesidad de andar robando. Están enfocándose en otras cosas. Realmente ha sido burla para mí, para mí es burla lo que ha pasado", expresó la madre del joven.

De igual forma, el abogado representante de la familia, Lorenzo Morales, informó que realizarán peritajes internacionales.

"A través de pericias de alto nivel, incluso apoyados por peritos internacionales, un perito que apoyó en el caso de Neruda y Salvador Allende, queremos que esto se haga de alto nivel, para que la gente sepa la verdad (...) Queremos que se haga serio y se haga justicia", manifestó.

Todo el hecho volvió a salir al aire debido a identificaron al quinto hombre fallecido en el lugar, de 47 años, quien presenta un disparo en el pie.