Madre de Fernanda Maciel: Felipe Rojas me piropeaba cuando pasaba en bicicleta

En conversación con Chilevisión, Paola Correa, madre de Fernanda Maciel, contó algunos detalles en torno al comportamiento que tuvo el único imputado y principal sospechoso del crimen, Felipe Rojas.



Según relató al matinal del canal, cuando "me mostraron el video donde aparecía él, lo que más se me pidió es que estuviera tranquila, que guardara silencio, para no entorpecer la investigación. Yo lógicamente lo hacía. Tuve ganas de preguntarle mil cosas, como por ejemplo si sabía algo".



Correa comentó además que Rojas en varias ocasiones mostró una actitud cercana con ella o de contención.



"Muchas veces me lo topé, porque yo vivía al lado. Muchas veces me vio mal y me abrazó. Me piropeaba cuando pasaba en bicicleta, pero yo tenía que callarme o sino iba a entorpecer la investigación y yo no quería eso. Me costó", dijo.



Cabe recordar que los funerales de Maciel se enfectuarán durante este viernes.