Luis Castillo renunció al cargo de subsecretario de Redes Asistenciales

Luis Castillo renunció a ser el subsecretario de Redes Asistenciales luego de la más reciente polémica en torno a sus declaraciones, donde aseveró que los pacientes del sistema público de salud llegaban temprano a buscar hora porque lo consideraban una instancia de reunión social.

El médico aseguró en su carta de renuncia agradecer la confianza depositada en él, ya que le permitieron participar en el desarrollo de políticas públicas para beneficiar la salud de los habitantes del país.

Además de sus declaraciones de hoy, por las que pidió disculpas en ADN, el facultativo está siendo duramente cuestionado por la Democracia Cristiana por su rol en el magnicidio de Eduardo Frei Montalva.

Castillo era criticado por la Falange porque si bien no fue condenado en el fallo del magistrado Alejandro Madrid, la exautoridad sanitaria cometió una omisión que no configura encubrimiento al no informar a la familia Frei del hallazgo de muestras de diversos órganos del exmandatario cuando era director de la Red de Salud de la Universidad Católica, argumentando en ese entonces que la información era "confidencial" y que sólo sería revelada a los familiares "si lo solicitaban formal o judicialmente".

En su reemplazo el Presidente Piñera nombró a Arturo Zúñiga Jory, quien se desempeña como gerente comercial de la Clínica Universidad de Los Andes y en el primer gobierno del mandatario fue el jefe de gabinete del Ministerio de Salud.