Liberan acta del Cosena que da cuenta de discrepancias entre los integrantes y Piñera

Durante este martes, la Presidencia de la República difundió el resumen del acta del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que se llevó a cabo durante el pasado 7 de noviembre, y en el que exhiben las discrepancias que tuvieron varios entre sí los integrantes de la cita.



En ese sentido, se consignó el reparo de Jaime Quintana del Senado, quien no compartió la convocatoria, indicando que "lo que existe hoy es un problema de orden público que se debe solucionar con las herramientas con que cuenta el ordenamiento jurídico. Solicita además que el acta de la sesión sea pública".



Por su parte, Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados, también expresó que no compartía la razón de la cita, puesto que "se le informarían antecedentes sobre el estallido social que ya conoce".



Sin embargo, los aspectos más relevantes provinieron desde el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quien apuntó a que "el orden público es de responsabilidad de Carabineros, y las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad primaria en la defensa de la soberanía. Señala que los desórdenes que se observan estos días no son comparables con los primeros días de los Estados de Emergencia, sin perjuicio de que se mantiene una sensación de inseguridad, aún cuando los actos pacíficos son muchos más que los vandálicos".



Junto con esto, también cabe destacar la palabra de Jorge Bermúdez, contralor general de la República, el cual recordó que "la regulación del Consejo de Seguridad Nacional se encuentra en la Constitución, no pareciéndole la convocatoria realizada. Expresa que se trata de un resabio de una época pretérita de nuestra República, en el que el poder civil estaba supeditado al poder militar".



"En su opinión, no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad nacional, ya que aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones", sostuvo.