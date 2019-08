Lagos Weber y sistema tributario progresivo: 'Es una fórmula, creo que puede ser más saludable'

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) declaró en ADN Hoy que está abierto a bajar el impuesto a las empresas, manteniendo la reintegración tributaria (parcial) y un sistema tributario progresivo (que los ricos paguen más impuestos).

"Si la reintegración genera tanto división y si se trata de tener un sistema de integración que grandes y pequeñas empresas les dé estabilidad en el tiempo, busquemos una fórmula distinta. ¿Será posible, por ejemplo, se lo dije al ministro desde marzo: dejar la reintegración de lado, no retroceder en eso que acordamos hace años, y tal vez explorar una rebaja de impuestos de primera categoría?".

El que, por ejemplo, las personas más ricas paguen más impuestos, "genera un incentivo a la reinversión en las empresas. La reintegración no le asegura a usted que va a haber reinversión", sostuvo.

"Es una fórmula, que yo creo que puede ser más saludable. A veces uno tiene que picar y buscar mecanismos, de repente no vuela, pero yo prefiero explorar una posibilidad de despejar el tema tributario para los próximos 5-8 años", expuso.

Dichos de la ministra Pérez

Asimismo, al ser consultado sobre las declaraciones de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, sobre el Partido Socialista (PS), aseguró que "yo no comparto los dichos de la ministra (...) no me cuadran esos dichos en un contexto en que tenemos un Gobierno que no está particularmente bien evaluado en la opinión pública, la oposición tampoco".

"Creo que genera un clima tóxico, lo que dijo fue muy fuerte, muy violento. Yo no puedo estar de acuerdo con esas declaraciones, eso es destruir la política. Esos juicios son dañinos", concluyó.