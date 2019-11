Lagos Weber: Lo que está en juego no es el gobierno del presidente Piñera, es nuestra democracia

El senador PPD Ricardo Lagos Weber aseguró que pedir la renuncia del presidente Sebastián Piñera no es una carta que debe estar sobre la mesa para solucionar la crisis desatada por las manifestaciones contra el sistema económico chileno.

"No es un camino de solución algo que puede estar en la calle, y me lo dicen, que renuncie el presidente. Esa no es una solución ni una forma de abordar el tema", dijo el parlamentario en ADN Hoy.

"Creo que eso genera muchos más problemas, sobre todo a mediano y largo plazo (…) Yo no apretaría ese botón", agregó.

El representante aseguró que "lo que está en juego no es el gobierno del presidente Piñera, la reelección de la derecha, no es si la centro izquierda llega al gobierno (…) Lo que está en juego hoy, con este tipo de situaciones, es nuestra institucionalidad, es nuestro sistema democrático".

En las manifestaciones a lo largo de Chile, el cartel pidiendo la salida de Sebastián Piñera es uno de los que más se repite.

En el Congreso, el Partido Comunista y el Frente Amplio preparan una acusación constitucional para que el mandatario responda por su responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal de Fuerzas Armadas y las policías, durante las manifestaciones, principalmente bajo el estado de emergencia.