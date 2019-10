La carta abierta al pueblo chileno del excandidato presidencial, Alfredo Sfeir

El excandidato presidencial del Partido Ecologista Verde, Alfredo Sfeir, realizó una carta abierta dirigida al pueblo chileno, a raíz del estallido social que se vive en el país.

"En el pasado, cuando nos ofrecíamos a hablar de estas dimensiones humanas, el debate y la conversación tomaban otro giro y, al final, nuestra visión diferente desaparecía. Hoy, esto ha cambiado, ustedes lo han cambiado, y todos lo agradecemos, incluyendo las generaciones futuras que aún están por llegar. Se ha demostrado que estos procesos ciudadanos no son simplemente una declaración de 'guerra' y 'violencia' como se ha dicho", sostiene en la declaración.

"No debemos dejar que nuestras consciencias y mentes sean atrapadas por un economicismo enfermizo, cuando la economía no es nada más ni nada menos que las personas: nosotros. La economía debe estar a nuestro servicio", agrega en el texto.

"Entiendo este nuevo amanecer como un cambio profundo en lo político, económico, institucional y social; algo que he deseado y compartido por varias décadas. En el océano de diversas realidades humanas, sociales, ambientales y espirituales que vive nuestra sociedad, las propuestas que veo hoy son como los remedios que se pueden comprar sin receta, y que tienen un impacto muy limitado; y, donde la etiqueta generalmente dice: 'Son solamente para una mejora pasajera de los síntomas, y si los síntomas persisten, visite a su doctor'. Por lo tanto, las soluciones de naturaleza puramente económica que se están ofreciendo ahora son simplemente soluciones parches, o medidas de contención social de carácter pasajero", destacó.

Cambios de raíz

"No nos confundamos. Esta transformación debe ir mucho más allá de las simples reivindicaciones económicas. Tiene que haber otro sistema económico que no sea este neoliberalismo individualista y materialista como, por ejemplo, la economía circular o la economía del cuidado", sostuvo.

"No podemos aceptar medidas económicas que nacen de la misma institucionalidad que creó los problemas que confrontamos (el neoliberalismo). No hay duda que varias medidas poseen méritos en sí mismas (ej., como un aumento en las pensiones) pero, al mismo tiempo, debemos mirar hacia el horizonte que produzca el cambio que realmente queremos (ej., la creación de un sistema de seguridad social en todo su espesor). Hay que empezar ahora mismo", manifiesta Sfeir.

"Muchos movimientos sociales (ej., la primavera árabe, los indignados, los ocupadores, etc.) han desaparecido, o se han integrado a la institucionalidad política tradicional que, en su mayor parte, ha sido la fuente misma de los problemas que ellos mismos como movimientos políticos detestaban. Una institucionalidad que aparece tan indomable como domar a un elefante blanco. Esto agudiza la necesidad de definir liderazgos que muevan y construyan en base a las energías del pueblo (ustedes)", asegura el economista.

"Nuestra mente no debe descansar en el pasado sino enriquecerse del presente, y caminar hacia un nuevo horizonte social. Ellos quieren que perdamos el tiempo, que nos agotemos, que tomemos decisiones equivocadas, que aceptemos medidas de consumo rápido. En la última marcha hemos conquistado nuestros miedos y hemos expresado claramente lo que deseamos", insistió.

"Todo lo anterior requerirá de una nueva constitución; de enfoques innovadores respecto de la institucionalidad nacional existente (privada y pública); de asignación derechos de propiedad y responsabilidades colectivas; de liderazgo colectivo local, regional y nacional; de asignación de nuestros recursos (especialmente nuestros recursos naturales y sus respectivos servicios); de entendimiento respecto de lo que entendemos por progreso, desarrollo, bienestar, competitividad; etcétera", expuso el también guía espiritual.

Sus propuestas

"Muchos esperan que yo genere una lista de acciones concretas en contraposición a lo que se ha puesto sobre la mesa (...) Pienso que es la sociedad civil la que debe jugar el papel de generar las acciones concretas, y los lideres o voceros que ellos encuentren representativos, como servidores mandatados de esas acciones", afirmó.

Concluyendo que "para aquellos que quieren saber mi opinión, vean lo que dije en la campaña presidencial del 2013, y la campaña senatorial de 2017, más todas las publicaciones que he hecho a través de Facebook y otros medios sociales de comunicación: cambios institucionales (nueva constitución, no más de 10 ministerios, una sola cámara en el congreso, no más AFP, una sociedad basada en los derechos y no en el mercado); cambios de gobernabilidad (todos los recursos naturales deben ser de propiedad de la ciudadanía con la garantía del Estado, regionalización total, ordenamiento territorial); cambios en el sistema económico (una economía circular, una economía del cuidado, salario mínimo ético, pensión mínima equivalente al salario mínimo); cambios de valores y hábitos (valores colectivos, valores naturales); etcétera".

Puedes hacer clic aquí para revisar la declaración completa.