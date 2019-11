Karol Cariola desmintió tuit que la acusaba de haber defendido los sueldos de los parlamentarios

La diputada Karol Cariola desminitó un tuit en el que supuestamente defendía los altos sueldos de los parlamentarios.

"Es verdad que gano 33 veces el sueldo mínimo, si eso es inmoral, es debatible como en toda democracia. Pero acaso ¿no será porque trabajamos 33 veces más que el chileno promedio?", sostenía el comentario en su nombre.

La acusación fue realizada por una cuent que sostenía que "¿alguien se acuerda de este tuit de la honorable Karol Cariola? ¡Ella, la trabajadora! Te lo voy a recordar hasta el fin de tus días. Sinvergüenza. Aprovechadora".

Ante esto, la diputada sostuvo que "comenzó con todo la campaña negra de la derecha. Están desesperados. La cuenta @Carito_Alfaro9 difunde un tuit falso buscando crear desprestigio y división. La verdad es fácil de comprobar: yo no tengo mi cuenta verificada como aparece en el tuit manipulado. ¡Por favor denunciar!".

Por su parte, la persona que habría difundido el falso mensaje, aseguró a Radio ADN que su cuenta fue hackeada, que no fue ella quien lo publicó. Incluso que ahora ya no puede ingresar a la plataforma, porque su perfil ya no existe.