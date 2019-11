Karla Rubilar: 'Tratamos de restablecer el orden sin sacar a los militares y no pudimos'

Poco más de 100 metros se truvo que trasladar de oficina Karla Rubilar. La exintendenta de la Región Metropolitana fue designada como la nueva ministra Secretaría General de Gobierno, tras la remoción de Cecilia Pérez, en días complejos para al administración de Sebastián Piñera.

La nueva ministra vocera de gobierno conversó con La Tercera, y comentó sus primeros días en el puesto, negando que haya diferencias con Pérez: "no sé si uno se diferencia de su antecesor, cada uno en su tiempo… Para mí el lineamiento básico es el que me dio el Presidente: traer la voz de los ciudadanos a La Moneda", partió.

"Lo que el Presidente quiso expresar es que el vandalismo, esa delincuencia dura que estábamos viendo, muy aislada, porque no eran los manifestantes, había que combatirla con toda la fuerza", agregó Rubilar respecto a los dichos de Piñera sobre el comentado "estamos en guerra".

Respecto a las responsabilidades políticas del estallido social y político que se vive en el país, la vocera de gobierno sostuvo que: "todos llegamos tarde, lógico que hay una carga mayor sobre el gobierno, estamos gobernando. Si la frase ‘no eran 30 pesos, fueron 30 años’ es muy fuerte. Nadie lo vio venir, tengo mi tesis".

"Todos los gobiernos, no solo este, no fuimos capaces de ver a las personas de una forma integral… El Presidente no tiene ninguna responsabilidad política, pues desde el día uno dio instrucciones clarísimas de respeto irrestricto a los derechos humanos. Habló con la expresidenta Bachelet como alta comisionada, habló con Human Rights Watch, él pidió coordinarse con los fiscales, jueces y cortes, él pidió que el INDH entrara a todo y pudiera verlo todo. Aquí la única instrucción que hubo era respetar los derechos humanos", agregó Rubilar.

Sobre la orden de sacar a los militares a la calle para resguardar el orden púbico, la exintendenta aseveró que: "tratamos de restablecer el orden sin sacar a los militares y no pudimos. Por eso los sacamos, no nos quedó otra. La decisión de sacar a los militares, de decretar estado de emergencia, fue porque nuestras fuerzas policiales, frente a uno de los eventos más violentos que nadie soñó que podía tener nuestro país, no pudieron controlarlo", dijo.

"Vimos una violencia que no habíamos visto nunca en democracia. La situación fue extremadamente difícil, la decisión de decretar el estado de emergencia, de sacar a los militares a las calles fue una decisión dura, difícil", cerró Rubilar.