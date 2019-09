Karla Rubilar sobre paquete sospechoso que llegó a su casa: 'No me amedrentan'

Fue la propia intendenta de Santiago, Karla Rubilar, la que confirmó el hallazgo de una caja con implementos, como balas, encendedores y panfletos políticos, en su condominio en la comuna de Lampa.

"Fueron encontrados algunos implementos", indicó la autoridad, no profundizando en su contenido, ya que es materia de la investigación que lleva adelante la fiscal Macarena Cañas de la fiscalía Centro Norte.

Respecto a la naturaleza de lo encontrado, Rubilar manifestó que "es cierto que una pudiera interpretar esto como una amenaza o amedrentamiento. Cuando se realizan estas acciones, obviamente uno no tiene conocimiento de quién quiere dañarlo, ya que fue enviado a mi casa, donde viven mis hijos", admitió.

Tras el contexto, fue enfática hacia los autores del hecho. "No me amedrentan. Si trataron de generar miedo y alguna angustia, no lo van a lograr. Me dan más fuerza y más ganas de seguir trabajando por la Región Metropolitana", declaró.