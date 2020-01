Juzgado declaró ilegal compra de terrenos mapuche por parte de exsubsecretario Ubilla

Durante este jueves, el Juzgado de Letras de Pucón declaró como ilegal la compra de tierras por parte del exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubillla, puesto que son terrenos mapuche.



Frente a lo anterior, la otrora autoridad del Gobierno habría infringido la Ley Indigena, tras una demanda que partió por los episodios surgidos en 2009.



En aquel año, Ubilla compró cuatro predios al interior de la comunidad Mariano Millahual, en Pucón, en una operación realizada con Guadalupe Moris Gajardo, tras la liquidación de la sociedad conyugal que había mantenido con Jorge Painequir.



El fallo, que fue compartido por el abogado Gabriel Osorio (de la parte demandante), se consignó que las "tierras objeto de las compraventas son indígenas, y que la liquidación de sociedad conyugal y adjudicación a no indígena no desafecta el carácter de indígena de la propiedad".



De hecho, se añade que "las compraventas sobre bienes indígenas, entre personas no indígenas, adolecen de objeto ilícito. Es decir, las compraventas celebradas por el exsubsecretario Rodrigo Ubilla son ilegales".



El texto añade que "no hay duda que, el título originario del que emanan los lotes objeto de los actos jurídicos impugnados, es indígena", y que “teniendo dichos inmuebles la calidad de tierra indígena, de ningún modo se puede entender conforme a la historia de la propiedad raíz que en definitiva el ya mencionado lote pierda tal condición por su adjudicación en dominio a la cónyuge sobreviviente.



De todas formas, el tribunal remitió los antecedentes a la Fiscalía Judicial, para así tramitar la solicitud de nulidad absoluta de la compraventa y posterior inscripción.

Noticias sobre caso Ubilla: Sentencia Judicial del Primer Juzgado de Letras de Pucón señala:

1. Que las tierras objeto de las compraventas SON INDÍGENAS, y que la liquidación de sociedad conyugal y adjudicación a no indígena no desafecta el carácter de indígena de la propiedad. pic.twitter.com/7pgEqWymdC — Gabriel Osorio (@ALeverkuhn83) January 23, 2020