Jueza en audiencia de formalización por hincha atropellado aludió desconocer su "estado etílico"

En el 14º Juzgado de Garantía de Santiago se realizó la audiencia de formalización del funcionario de Carabineros que atropelló y mató a un hincha de Colo Colo a la salida del Estadio Monumental, quedando con firma semanal y arraigo nacional.

Sin embargo la decisión de la magistrada Andrea Acevedo no estuvo excenta de polémicas, ya que en redes sociales destacaron que aludió al "estado etílico" del difunto: "Habrá que ver otros elementos, además del lugar físicamente donde se encontraba la víctima, porque también hay que ver hasta qué punto hay una exposición imprudente al daño, si estaba habilitado para cruzar, y por otro lado el estado etílico. Pensemos que él venía saliendo de un partido de fútbol. Desconozco las condiciones en que la víctima se encontraba".

"Estamos en presencia de un hecho que ocurre luego de finalizado un encuentro deportivo con dos equipos de fútbol que uno de ellos tiene por desgracia una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Colo que tiene esta famosa Garra Blanca de por medio, y que por desgracia sus hinchas así denominados tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al Estado de derecho en general", reflexionó la jueza.

La magistrada advirtió respecto a la velocidad en la que circulaba el carabinero que "acá no estamos hablando que le estaban lanzado flores o chayas. Les estaban lanzando objetos contundentes. Yo me pregunto si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, ¿no tendría la misma acción de poner en marcha el vehículo? Lo que varía es el uniforme".

Esta no es la primera vez que la jueza Acevedo llama la atención a la opinión pública, luego de que en 2018 se conociera el caso de una discusión a gritos que sostuvo con un abogado en una audiencia.