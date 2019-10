Jueces rechazaron recurso de amparo del INDH por denuncia de torturas en estación Baquedano

Los jueces Daniel Urrutia y Darwin Bratti acudieron a constituir escena a la estación Baquedano del Metro de Santiago luego de una denuncia de un centro de torturas en el lugar.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de amparo por el relato de un joven, por lo que durante la mañana de este miércoles, en compañía de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), realizaron diligencias en el lugar.

Según detallaron los jueces a La Tercera, "no encontramos a personas detenidas, ni menos colgando del techo".

Debido a esto, rechazaron el amparo, ya que al no haber detenidos, no había vulneración de derechos fundamentales, pero de igual forma pondrán en conocimiento del Ministerio Público los hechos, ya que la versión del estudiante detalla situaciones de extrema gravedad, que a juicio de ellos debe ser investigada.

"Evidentemente, lo que se estaba denunciando era muy grave, así que concurrimos de inmediato y nos entrevistamos con personal de Carabineros, revisamos las cámaras de seguridad y cada sector del recinto junto a una abogada del INDH constatando que no habían detenidos, ni tampoco registro de ellos", explicó Urrutia.

Mientras que Bratti sostuvo que "hay que ser responsables y aclarar que revisamos todo el recinto. Incluso la abogada del INDH iba con una linterna alumbrando los sectores más oscuros y no encontramos indicio alguno de una detención no registrada, en los techos no había nada que diera cuenta de amarras, tampoco sangre".

Solo un piso de un sector que no tiene cámaras, tenía agua, pero aseguraron que fue debido a un incendio que hubo.

Por otra parte, al ser consultados sobre la información que circula en redes sociales sobre personas desaparecidas, Bratti concluyó que "al menos en Santiago no tenemos conocimientos de denuncias de personas que hayan desaparecido, también lo hemos oído como rumor, pero nada concreto".