Juan Antonio Coloma por toque de queda: 'Es una decisión hecha por el bien común'

Juan Antonio Coloma, senador UDI analizó la crítica situación que atraviesa Santiago tras la seguidilla de incidentes.

En diálogo con ADN aseguró que es una jornada triste para el país por la destrucción del Metro. "Es un día muy triste. El metro es una obra de muchos años y que a merced de actos vandálicos lo han destruido. Y tienen al país en amenaza de un verdadero colapso".

La autoridad validó el toque de queda, asegurando que están realizándose por el bien común. "Son cosas que he visto que pasan en todo el mundo. Entiendo el legitimo derecho de pensar en millones de chilenos que no quieren que sigan destruyendo el país. Nada me gusta menos que este tipo de decisiones, pero están hechas por el bien común".

Por los incidentes, Coloma aseguró que deben ser sancionados y valoró el trabajo realizado por el Presidente Sebastián Piñera. "Somos categóricos en sancionar moralmente a quienes cometen estos actos. No hay nada más complicado para cualquier gobierno que imponer estados de excepción. Quiero valorar lo que ha hecho el Presidente Piñera, hay que velar por un llamado a la unidad. Es un tema de todos. hay que hacer gesto concretos".