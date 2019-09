Joven trans denunció discriminación al no poder usar probador de mujeres

Con información de Axel Troncoso

Una compleja situación vivió Eva Rodríguez, de 24 años, en el Mall Costanera Center. Esto luego de que personal de la tienda Paris no le permitiera usar el probador de mujeres "por ser hombre", caso que fue denunciado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) este lunes.

El hecho ocurrió el pasado domingo cuando la funcionaria Alba Silva Burgos, no le permitió usar el probador de mujeres: "cuando me vieron ingresando al probador de mujeres, una trabajadora me dijo que debía ir a un lugar para hombres. Le expliqué que yo soy mujer trans, que tengo derechos, pero ella no aceptó razones", explicó.

"Me empujó, intentó sacarme del lugar, me trató de travesti asqueroso y me dijo que son las órdenes que me dan, tienes que salir", agregó Rodríguez.

Por su parte desde Paris aclararon que: "se debió a la impericia de nuestra colaboradora quien no actuó con la prudencia necesaria. Hemos reforzado las instrucciones a nuestro personal respecto de la política inclusiva en nuestras tiendas, la que no permite ninguna clase de discriminación", sostuvieron en redes sociales.

"Le hemos solicitado las disculpas del caso a nuestra clienta. La Jefa del área de ventas, apenas tomó conocimiento del hecho, le dio acceso a la clienta para usar los probadores con absoluta libertad en la sección de mujeres", cerraron desde la tienda.