Joven que no pudo rendir la PSU: 'Lo que hacen los cabros no está mal, pero no es la forma correcta'

"Respecto de lo sucedido tengo dos sentimientos. Encuentro que el ‘no más PSU’ está bien, pero el tema es: si no hubiera PSU, ¿cómo ingresaríamos a la universidad? ¿Qué otro método que no fuera discriminatorio podríamos usar?".

Es probable que Javiera González no haya sido la única estudiante que se haya hecho estas preguntas, las mismas que plantea en un testimonio para ADN.cl. Al igual que otros cientos de jóvenes, no pudo rendir este lunes la Prueba de Selección Universitaria (PSU), producto de incidentes registrados en los locales de rendición.

Las movilizaciones se gestaron en el contexto del estallido social, a través de diversos llamados de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) para protestar en los días del examen.

Javiera debía realizar la prueba en el Liceo N°4 Isaura Dinator de Santiago. "Llegué y tuve que hacer una fila súper larga, porque el colegio que me tocó era grande. Tenía 14 salas, creo que más", relató la joven.

Los problemas se gatillaron antes de entrar al establecimiento. "Llegaron unos encapuchados corriendo. Me cerraron la puerta en la cara e intentaron poner cadenas. Los apoderados tuvieron que sacar a los cabros para que no dejaran a la gente encerrada", contó Javiera.

Tuvo que ingresar rápidamente al liceo y buscar su sala, lo que no fue sencillo, porque "los encapuchados se pusieron en el pasillo, pelearon con los apoderados. No podía pasar y era la hora en que iba a empezar la prueba".

"Subí, me fui por otro pasillo para poder llegar a mi sala y empiezo a ver cómo muchos cabros sacaban las pruebas de las salas, entraban a las salas de todos y empezaban a romper las pruebas", narró la estudiante.

Por un instante, dijo, pensó en que ojalá no hubiera incidentes en su sala, ya que iba preparada para rendir la prueba de Lenguaje y Comunicación. Sin embargo, llegó a su sala y la examinadora le dijo "se llevaron las pruebas".

"Y ahí estábamos todos. Me quedé en mi sala, éramos un grupo de cabros que estábamos asustados porque estaban tirando petardos dentro del liceo. No sabíamos qué iba a pasar con nosotros, si íbamos a hacer la PSU, si nos afectaba. El Demre no decía nada, no le contestaba a la gente del colegio. Intentaron comunicarse y no pudieron", señaló Javiera.

En medio de la incertidumbre, le informaron a la estudiante que debía regresar a las 14:30 para rendir la prueba de Ciencias. "Después vuelvo y nos habían puesto un letrero que decía 'se canceló la prueba'. Onda no avisan nada, mañana (martes) literalmente voy a tener que ir a probar suerte, a ver si me dejan hacer la prueba o no", comentó.

Precisamente a la hora en que Javiera averiguaba qué pasaría con la PSU, el Demre informaba que el proceso se suspendía este lunes y martes en los locales donde se registraron los incidentes.

Pese a esta experiencia, la joven respalda el fondo de las movilizaciones, no así la forma. "Igual encuentro que lo que están haciendo los cabros no está mal, pero lo están haciendo de la forma incorrecta. Porque los del barrio alto pudieron dar la prueba tranquilos y ellos son los que siempre tienen más beneficios. Mientras que la gente de la clase media baja es la única afectada", concluyó.



El cartel en el Liceo N°4 que decretaba la suspensión de la PSU. Foto: Agencia Uno