Joven que acusó torturas en Metro Baquedano confesó por qué no presentó denuncia formal

Fue de los primeros casos que se supo en redes sociales sobre supuestas sesiones de torturas por parte de Carabineros al interior del Metro Baquedano. Nicolás Lüer (22) conversó con El Mercurio y comentó la situación que vivió en el inicio del estallido social y el por qué no presentó denuncias formales contra los efectivos policiales.

Tras lo sucedido el 22 de octubre al interior de la estación ubicada en plena Plaza Italia, Lüer aseveró que: "no quise conversar con la prensa, di mi testimonio al INDH y todo, y no seguí con la querella. Yo creo que por último alguien que miente y se querella intenta sacar algo beneficioso. O sea, yo no estoy tratando de sacar nada beneficioso, solamente estoy tratando de pasar por un bajo perfil, por así decirlo, y superarlo".

"La mayoría de la juventud, por así decirlo, los cabros de mi edad, ellos saben (que es verdad), porque ellos han estado en la calle, saben que esto puede pasar, y pasó", dijo el joven quien además relató lo sucedido aquel día.

Según su testimonio, junto a dos amigos mientras intentaban arrancar de Carabineros, ingresaron a la escalera de acceso de la estación (dice sin saber que existía una comisaría ahí), momento en el que fue jalado por la espalda y arrastrado al interior.

Lüer agregó que fue agredido por los efectivos policiales y que además escuchó los gritos de otras personas que pedían auxilio. De paso, confesó que tuvo que cerrar sus redes sociales pues recibió innumerables amenazas de muerte y críticas por no denunciar el caso formalmente.

"Implica que puede cambiar tu vida", dijo la madre de Lüer, María Santis respaldando el relato de su hijo.