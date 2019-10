Josué Maureira: 'Estoy amenazado de muerte por carabineros'

El estudiante de medicina de la Universidad Católica, Josué Maureira, denunció que está siendo amenazado de muerte por Carabineros luego que denunciara torturas sexuales al interior de una comisaría de Pedro Aguirre Cerda.

"Me golpearon tantas veces en la cabeza que perdí el conocimiento y tengo recuerdos fugaces de cómo me seguían pegando en el furgón", relató a ADN el joven que fue violentamente detenido por carabineros el pasado 21 de octubre.

Según el relato del joven, en un minuto los uniformados lo llevan a un hospital pero "los medicos no me revisan, y luego se sientan en su computador a elaborar un informe que dice lesiones leves mientras permiten que el carabinero siga ahorcárme. Les pido que por favor me ayuden, a lo que me respoden que tenga respeto por los demás pacientes que están durmiendo".

Al ser trasladado a una comisaría donde siguió siendo golpeado según su relato, "llega una persona que se autodenomina el jefe y tampoco andaba con su identificacion, y me pregunta qué pasaría si él desconecta la cámara y me mata, a lo que yo respondo: "máteme, porque finalmente usted va a perder su trabajo y probablemente va a perder mucho más".