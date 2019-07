Jorge Sharp: 'El proyecto del Frente Amplio requiere foguearse más'

En entrevista con Ciudadano ADN, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, entregó sus definiciones sobre la gestión que encabeza, además de las perspectivas de la coalición que integra, el Frente Amplio, de cara a las próximas elecciones municipales y presidenciales.

"La derecha dejó la municipalidad quebrada y nosotros hemos reducido el déficit de forma espectacular, con pura transparencia y una gestión eficiente, solamente en dos años y medio", sostuvo.

Desde ahí, asegura que quiere ir a la reelección. "Esa es la idea", sostuvo, agregando que "me han planteado la idea de la gobernación, pero en octubre tendría que renunciar para postularme, y tenemos un compromiso con Valparaíso que va a primar".

Para el edil, ese compromiso con los gobiernos locales tiene que ver con "construir formas distintas de hacer política". En un país donde la mayor cantidad de la población se concentra en las ciudades, dice, "la posibilidad es imaginar formas distintas de manejar los espacios comunes. Decir que las cosas se pueden hacer distinto".

Una óptica que tiene que ver con la propuesta política que ha ido desarrollando el Frente Amplio, coalición a la que le dio el mayor triunfo en las pasadas elecciones municipales, y que Sharp comienza a creer que peca de "concentrar la política en los liderazgos más visibles. Yo pienso que es el momento que hablemos de proyectos".

"Creo que el Frente Amplio es más que los 20 parlamentarios", agregó. "Son dirigentes, en los colectivos feministas, en los sindicatos, en las juntas de vecinos. Es ese millón 300 personas que creyó en la Bea Sánchez", dijo sobre una coalición que, para él, "todavía no despliega toda su capacidad política", pero para eso está llamada a "no solamente tuitear".





Y ante una eventual alianza con el PC en miras a la próxima elección presidencial, Sharp sostiene que "no podemos cerrarnos a identificar liderazgos que forman parte de los intentos de construcción de un nuevo municipio chileno", reconociendo tanto la labor de su colega de Recoleta, Daniel Jadue, como de la alcaldesa DC de La Pintana, Claudia Pizarro. "Yo espero que también en la DC vean en el Frente Amplio un perfil de cambio", aprovechó de indicar.

Respecto a si le daría su apoyo a alguno de esos liderazgos emergentes en una presidencial, como el propio Jadue, o incluso verse a sí mismo como futura carta presidencial, hizo énfasis en que "la candidatura de la Bea no está estancada" y que "en el próximo ciclo puede ser más importante lo que suceda en las municipales. La discusión de las presidenciales la tenemos que dar luego de ellas".

"Llegar a La Moneda siempre va a ser un objetivo" para la coalición que representa, dijo, aunque para él "el proyecto del Frente Amplio requiere foguearse más. Ahora, tampoco digo que el resto lo esté haciendo muy bien", sentenció.

"La política no está para carreras cortas. Cuando lleguemos (a La Moneda) tenemos que haberlo hecho transitando un camino", dijo. El desafío, dijo, es consolidar a un Frente Amplio que "tiene vocación de ser proyecto nacional" y que "debe seducir a la familia chilena que no se moviliza, y con eso no basta el discurso, hay que demostrarlo con proyectos y acciones concretas".