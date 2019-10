Jorge Sharp: 'El ministro Chadwick fue un provocador'

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, habló en extenso con ADN sobre como al crisis social en el país ha afectado a la ciudad porteña y también le mandó un duró mensaje al ministro Andrés Chadwick.

"En general tenemos un cuadro que se ha ido agudizando. A nosotros nos extraña mucho esta situación, porque se supone que hay un estado de excepción y los militares y carabineros no se ven en las calles. En las noches sí, pero durante el día no. Ha Habido una completa sensación de abandono por parte de la ciudad respecto a esta situación", comenzó diciendo el edil.

En esa línea, añadió que "no es normal que se deje saquear en el país. Ahora estamos preocupados por el comercio, ya que no han estado los que esperábamos que estuvieran. Esperemos que Valparaíso poco a poco pueda volver a la cama y que todo se vaya tranquilizando (...) Te da para pensar que hayan saqueos delante de los militares, porque por ejemplo en Viña del Mar no ha pasado nada. Preguntémonos quién saqueo, y obvio que hay narcos y delincuentes, pero también hay mucha gente desplazada. Hay muchos sectores populares que no tienen conciencia de sí mismos, entonces cosas como estas lo que hacen también es expresar eso. Yo no estoy justificando, pero quiero entender. Entonces al final, hemos desarrollado una sociedad tan desigual, que cuando se produce un estallido social se genera toda esta situación".

"El país que el presidente imagina, es el mismo que se levantó hace una semana atrás. Si uno revisa las propuestas, el 1% de los más ricos de nuestro país, seguirán siendo los más ricos. Es muy poco lo que se ha hecho por lo que se está demandando. Esto no es toda culpa de Piñera, ya que lamentablemente esto le podría haber sucedido a otro presidente, pero tuvo la mala suerte que le sucedió a él", agregó el alcalde.

Junto a lo anterior, Sharp le mandó un mensaje a Chadwich. "El ministro fue un provocador. Pasaron cosas que no estoy de acuerdo, ya que los parlamentarios tienen algunas responsabilidades. Pero el ministro fue a provocar, a gritar, diciendo que no era responsable de nada. Eso no lo hace un ministro de Estado, eso lo hace una persona que tiene una lectura totalmente distinta a la que tiene el 90% del país".

Finalmente, el edil se refirió a la posibilidad de trasladar el Congreso a Santiago. "Desde la perspectiva del desarrollo económico local, produce mucho empleo el Congreso, ya que le entrega bastante pega a los porteños, pero desde la perspectiva política da igual donde esté, ya que lo importante es que legislen. A mi lo que me parece interesante es que hayan dos cámaras en vez de una, ya que así los proyectos salen más rapidos", cerró.