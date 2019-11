John Cobin quedó en prisión preventiva tras tiroteo en Reñaca

En prisión preventiva quedó John Cobin, el estadounidense de 57 años que protagonizó un tiroteo en Reñaca, Viña del Mar, mientras más de 3 mil personas se manifestaban en dicho sector.

Recordemos que durante la jornada de ayer el supremacista blanco entregó las razones de su actuar por medio de un streaming que grabó en Youtube, pero en sus declaraciones aseguró que los disparos los produjo en defensa propia, ya que antes había sido atacado por manifestantes.

Y pese a que confesó haber herido a un hombre en su pierna, sostuvo que "estoy en mi casa y Carabineros y PDI ya están acá y me arrestarán esta tarde. Estoy haciendo este video para que entiendan lo que pasó, temí por mi vida, esta tarde mi auto fue rodeado en el afán de defenderme saqué el arma y no recuerdo las circunstancias exactas. Les pido que recen por mí, no he hecho nada malo, estaba en mi auto y temí por mi vida. Rompieron mi auto y me tuve que defender. Ojalá que puedan extender mi mensaje a la gente".

Por esta razón, este lunes se llevó a cabo la formalización de Cobin donde se le imputó la Ley de Seguridad Interior del Estado y homicidio frustrado.

El juez decretó la prisión preventiva durante 90 días para el norteamericano, dado que representa un peligro para la sociedad.