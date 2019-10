Johanna Hernández fue trasladada de urgencia a hospital psiquiátrico

Durante la jornada de este miércoles, Johanna Hernández fue trasladada de urgencia al Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, ubicado en la comuna de Recoleta, luego de presentar problemas con varias internas en la cárcel de mujeres.

La mujer condenada por el asesinato del profesor Nibaldo Villegas tuvo que ser movilizada de urgencia al centro psiquiátrico según la propia confirmación de su abogado, Leandro Díaz: "me comentó que había tenido algunos problemas en ese lugar. Problemas con otras internas, pero no me especificó qué", sostuvo Hola Chile.

"Esperamos que en el centro tenga las condiciones médicas oportunas. La mayoría de los centros no cuenta con los profesionales adecuados. Voy a esperar la evalucación de los médicos psiquiatras del hospital Horwitz", comentó Díaz asegurando además que le bajaron las dosis médicas de un momento a otro.

Respecto a las dudas que generó la situación, el abogoado salió al paso aseverando que: "no es una estrategia de esta defensa. Tenemos que esperar qué evalúan los médicos. Ni por parte de la defensa ni de Johanna se ha solicitado un traslado al hospital psiquiátrico. Es una decisión que toma Gendarmería. Lo único que vamos a solicitar es que haya atención de un médico psiquiátrico constante en el centro penitenciario", cerró.