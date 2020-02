Jackson: 'He llegado a pensar varias veces que no es una mala idea que se adelanten las elecciones'

El diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson confesó que ha "llegado a pensar varias veces que no es una mala idea que se adelanten las elecciones".

“No encuentro que sea una mala idea”, recalcó en Contigo en la Mañana, de Chilevisión.

“Creo que para eso se necesita mucho consenso político también, porque no es que nos vayamos nosotros y llegan otros porque probablemente tampoco existan tantas confianzas, si tampoco es tan fácil hacer política”, agregó.

“Si hay elecciones anticipadas yo creo que puede ser un mecanismo para que haya entes más legítimos de gobierno (…) Uno se pregunta, ¿aguantamos dos años así?”, sumó.

El representante explicó que, para adelantar las elecciones, “no hay mecanismos institucionales”, pero que estos “se tienen que crear”.

“Eso es lo que ocurre en todos los sistemas parlamentarios. No digo que lo hagamos por fuera de la ley, yo digo que se pueden modificar las leyes para que, por ejemplo, no sea un problema y como un tema nacional el que se llame a elecciones, si los sistemas parlamentarios por eso tienen eso, cuando hay crisis de gobierno, cuando un gobierno pierde la legitimidad y pierde la mayoría en el Congreso, ¿qué es lo que hace? se va y no es un drama”, afirmó.

De acuerdo con la última encuesta CEP, la administración de Sebastián Piñera tiene una aprobación de 6%; mientras que la confianza en el Parlamento apenas llegó a 3%.