Iván Flores, presidente de la Cámara: 'Yo prefiero pensar que el presidente cometió un error'

Mucho revuelo han tenido las palabras del Presidente Sebastián Piñera, quien ocupó un lenguaje bélico para referirse al país y tratar de "dar tranquilidad y paz" a la ciudadanía: "Estamos en Guerra".

Frente a estos dichos, el Presidente de la Cámara, Iván Flores, se mostró completamente en contra de los dichos señalando que "delicado asunto, si nosotros pudiéramos siquiera pensando en esa posibilidad, tendríamos que considerar una guerra entre chilenos y eso es no solamente inaceptable, sino, imposible de siquiera sostener en dichos".

"Yo prefiero pensar con claridad que el presidente cometió un error. Lo que no hemos escuchado es el reconocimiento de ese error, con la humildad que cada uno debe tener cuando mete las patas", manifestó Flores. "Chile no está en guerra, no puede haber siquiera una expresión que permita a alguien pensar que pudiera ver una guerra entre chilenos", indicó molesto.

Además, ahondó en las distintas miradas que tienen los manifestantes y la clase política frente al mismo tema: "Esto de considerar que toda la gente que protesta en la calle son delincuentes, son gente que rompe cosas, yo creo que es no entender el código de lo que está pasando", señaló.

"Si, todos condenamos la violencia, si, hay algunos delincuentes entremedio, si, hay algunas personas que solo han salido a romper, pero la gran mayoría de la gente, lo que ha hecho es manifestarse en la calle por un descontento a problemas que tienen todos los días, a la cotidianidad, a la falta de esperanza de la gente, hay que entender", aclaró.

Además, pidió espacio para terminar el alma y transparentar algunos casos sosteniendo que "me duele el alma escuchar a los viejos que no llegan a fin de mes, y dejemos de hablar en porcentaje porque tiene cargada a la gente también. La mitad de la jubilación se va en remedios y cuando la explicación institucional es que cortaron el presupuesto en julio en algunos hospitales, porque no podían endeudarse, ¿qué culpa tiene la gente, qué pasa con los jóvenes que quieren construir un futuro y ven las puertas cerradas?, manifestó.

"Yo creo que es el tiempo de escuchar a la ciudadanía, lo primero; lo segundo, decir que el parlamento, ejecutivo está disponible para concentrarse en dar respuestas concretas. Ayer aprobamos el proyecto que congela el alza del transporte público, en Santiago, qué pasa en regiones, por qué no hacemos lo mismo con el alza de la luz, el agua potable, el transporte público, todo lo que es servicio básico. Congelemos también los salarios más altos de chile, modifiquemos esto, pero vayamos con soluciones concretas", cerró el Presidente de la Cámara.