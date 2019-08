Investigan denuncia contra menor de 16 años por amenaza de tiroteo en Instituto Nacional

Se está investigando una denuncia contra un adolescente de 16 años que habría amenazado con realizar un tiroteo en el Instituto Nacional este lunes.

El joven escribió en WhatsApp: "Buenas noches, compañeros. Seré conciso en mi afirmación: Mañana existe la posibilidad de que haya un tiroteo en el colegio. En el caso de que vayan mañana, favor tener cuidado y estar atento a cualquier riesgo", junto a un video de su mano disparando un revólver, según consignó La Tercera.

El mismo lunes se llegó hasta la casa del menor, logrando dar con la pistola que estaba inscrita a nombre de su abuelo.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, detalló a Radio ADN que el hombre "señaló que su nieto estaba en un tratamiento psicológico" y que "el arma está en poder de Carabineros".

Las indagatorias quedaron en manos de la Fiscalía Centro Norte. Mantorell aseguró que "el delito ni siquiera se frustró, no alcanzó a ocurrir. Solo existieron estos mensajes, mensajes que, además, no decían literalmente la acción, sino más bien daban a entender que algo así podría pasar, pero no lo decía directamente".