Investigador sobre denuncia contra United College: 'No conocía ningún caso, en Chile ni en el mundo'

Sumido en una seria polémica está el United College. El recinto educacional de la comuna de Providencia recibió una denuncia por parte de una apodera tras cobrarle $400.000 por el concepto de "recargo disciplinario".

La medida busca que los alumnos que se portan bien durante el año escolar sea beneficiados y dicho monto ser reembolsados a los apoderados, mientras que los niños y jóvenes con peor disciplina, castigados con un cargo monetario a los padres, como pasó.

Ante ello vinieron las versiones encontradas. Mientras el rector del colegio, Marco Méndez, justificó la medida: "esto no es algo que se nos ocurrió ahora ya lleva como cuatro a cinco años y está publicado en nuestro reglamento interno del colegio", desde el Mineduc anunciaron una investigación contra el recinto educacional.

En ello, el investigador del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica, Ernesto Treviño, conversó con Radio ADN y entregó sus mirada al respecto: "desde el punto de vista educativo, simplemente es un despropósito. No tiene ninguna base sólida, científica, para apoyar el desarrollo de la autorregulación de los alumnos, esta idea que a partir de castigos o incentivos, uno puedo aprender profundamente va totalmente en contra de lo que sabemos", dijo.

"Se escapa de los marcos normativos. Desde el punto de vista económico, uno podría pensar como un abuso al consumidor, tal como ha pasado en bancos o tiendas de retail. Esto no tiene ninguna razón de ser", agregó.

Respecto a la medida, Treviño comentó que: "no conocía ningún caso, ni en Chile ni en el mundo, donde se ocupara este tipo de medidas. No es imputable a los padres muchas de las acciones que los estudiantes tienen, los colegios tienen la responsabilidad de cuidar, atender y formar a los estudiantes y es muy difícil demostrar que algún estudiante incurrió o no en una actitud disciplinaria".