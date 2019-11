Intendente Valparaíso: 'Pudimos haber tenido un incendio de las magnitudes del año 2014'

El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, hizo un balance en torno a los incendios forestales que afectan a la región, indicando que el escenario podría ser peor si no estuvieran presentes todo el contingente de emergencia.



La autoridad aseveró que uno de los momentos más complejos ocurrió a las 14:20 horas de este domingo, cuando comenzó un siniestro inesperado en el costado de La Pólvora, en el sector de Mesana, cerro San Juan de Dios.



A su juicio, dicho incendio "tiene todos los aspectos de intencionalidad, porque comenzó en una quebrada con una fuerza muy grande".



Profundizando en dicho caso, Martínez dijo que "si no es porque en ese minuto estaban todas las compañías de Bomberos activadas en este lugar que concurrieron inmediatamente, las brigadas de Conaf, el Ejécito y sobre todo los medios aéreos que en ese mismo minuto se trasladaron inmediatamente (…) pudimos haber tenido un incendio de las magnitudes del año 2014".



Martínez reiteró que la situación, por las características, demuestra "claramente una intencionalidad, una intencionalidad muy peligrosa. Hay gente que no tiene adjetivos, no hay palabras como definirlas, pero están provocando daños".



"Hay personas que no tienen escrúpulos, no sé qué tienen en la cabeza, si es que la tienen", cuestionó la autoridad.