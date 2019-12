Intendente RM confirmó que no hay autorización para concierto en Plaza Baquedano

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, confirmó que no existe autorización para la manifestación de esta tarde en Plaza Baquedano, en donde se desarrollará una actividad cultural a eso de las 17:00 horas de este viernes.



En diálogo con 24H, la figura regional expresó que "efectivamente no hay autorización, no porque no queramos la autoridad, sino porque no han solicitado la autorización", la cual se debe solicitar con 48 horas de anticipación.



"Hemos dicho en reiteradas oportunidades que una democracia sin manifestaciones es una pobre democracia, por lo que las manifestaciones que han pedido autorización siempre se han autorizado. Esa ha sido la tónica de esta Intendencia, pero ahora no hubo esa proactividad para proteger precisamente la manifestación", sostuvo.



Guevara aseveró que se enteraron de la actividad a través de los medios de comunicación y que "si hubiera ocurrido con 48 horas la autorización, hubiéramos dispuesto con los controles necesarios. Las marchas cuando están autorizadas funcionan muy bien en cuanto a seguridad".