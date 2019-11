Intendente metropolitano: Una democracia que reprime la manifestación es una falsa democracia

El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, aseguró que el Ejecutivo toma las manifestaciones como "un gesto de democracia", pero pidió que están se realicen "sin violencia".

El jefe del gobierno regional afirmó que es una "situación muy compleja" monitorear manifestaciones que son autoconvocadas.

"No hay una programación de marchas; por lo tanto, estamos atentos con Carabineros y la PDI para ir reaccionando. Las manifestaciones las tomamos como un gesto de democracia, como un síntoma de una democracia viva, activa. Una democracia que reprime la manifestación, que impide la manifestación, es una falsa democracia", dijo en entrevista con La Tercera.

"Lo que pedimos es que sea en orden, sin violencia, sin saqueos y sin delincuencia. Pero la manifestación en sí misma nos agrada. Estamos por el derecho a manifestarse y contra el vandalismo", agregó.

Guevara aseguró que, tras el cambio de gabinete y su llegada a la intendencia, "hay un nuevo gobierno".

"Con mucha responsabilidad, con calma y con un mensaje muy claro del Presidente: aquí no hay una segunda etapa del gobierno, sino que hay un nuevo gobierno. Vamos a revisar el programa, a poner los énfasis y a escuchar más. Esto no se trata de $ 30. Son 30 años de bronca ciudadana que no vamos a arreglar en 30 minutos, y eso la gente lo sabe. Esto es un proceso de cambio que va a durar tiempo", dijo.